Quem sai do BBB 24 hoje? Parcial da Enquete UOL mostra disputa imprevisível

O que diz a enquete

Favorita para permanecer na casa, Yasmin Brunet continua em primeiro lugar, com 44,02% dos votos.

Apesar de uma leve recuada ontem (10), Giovanna mantém o segundo lugar, com 32,69% dos votos.

Maycon é o terceiro lugar, com apenas 23,29%, e seria o eliminado do programa com a nova parcial.

