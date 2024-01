Flávia Alessandra renova bronzeado com maiô cavado em praia de Alagoas

"Cada dia é um presente nesse paraíso e o passeio de jangada que fizemos ontem foi ainda mais especial. Vimos peixes-boi do nosso ladinho, no mar e no rio, verdadeiros gigantes das águas e super dóceis. No fim do dia conhecemos um restaurante super astral, com direito a massagem e caipirosca de seriguela (meu drinque da estação, rs). Ê Brasilzão lindo", escreveu.

Flávia Alessandra está em Alagoas ao lado do marido, Otaviano Costa, 50, e das filhas, Giulia, 23, e Olívia, 13.