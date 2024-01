Como Paulo Gustavo deve voltar aos cinemas com filme inédito em 2024?

Isso será possível graças a cenas inéditas de Aníbal, personagem vivido por Paulo Gustavo, que foram descartadas do primeiro filme. Ainda não há data oficial para lançamento, mas gravações devem acontecer esse ano.

A gente já está fazendo roteiro. Ele, de forma muito linda, vai estar presente no filme através das memórias da Fernanda, através de cenas que a gente não usou no primeiro filme. Então, tem coisas inéditas dele. A gente vai trazê-lo de uma forma muito bonita.

Susana Garcia

Já o roteiro da inédita série "Minha Mãe É uma Peça", baseado na franquia de sucesso para o cinema, não deve ser aproveitado. "Passei a pandemia grudada com ele. A gente estava fazendo a série 'Minha Mãe É uma Peça' para a Globo. Eram quatro temporadas, a gente já estava com quase tudo pronto. Isso nunca vai ser feito obviamente."

Homenagem em "Minha Irmã e Eu"

Lançado em dezembro, o filme narra a história de Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tata Werneck), irmãs que nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la numa viagem que promete fazer rir e chorar. São aventuras de uma road trip (viagem de longa distância em um carro) divertida e emocionante.