Como 'Minha Irmã e Eu' faz rir e chorar, além de homenagear Paulo Gustavo?

O filme narra a história de Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tata Werneck), irmãs que nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la numa viagem que promete fazer rir e chorar. São aventuras de uma road trip (viagem de longa distância em um carro) divertida e emocionante.

Enquanto Mirian optou por seguir em Rio Verde (GO) e priorizar o casamento — mais que a si própria —, Mirelly se mudou para o Rio de Janeiro e passou a viver uma vida de aparências. Ao longo do filme, Mirian reflete sobre ter negligenciado seus próprios desejos, enquanto Mirelly pondera sobre suas relações familiares.

Quando foi chamada para dirigir o longa, Susana Garcia disse entender que o filme de comédia pedia pitadas de drama, afinal, fala da relação de duas irmãs e da relação delas com a própria mãe. "Se fosse piada do início ao fim, para mim, seria um erro porque fala de família e reconexão familiar", diz Susana.

A diretora ainda conta que a relação com a irmã, a atriz Mônica Martelli, a ajudou a dirigir o longa. "A gente é muito amiga e parceira. Ela me inspirou. Por exemplo, as duas brigam muito [no filme]. Eu falo: 'OK, eu e Mônica, a gente briga e, dez minutos depois, está unida de novo'. É um amor que supera tudo. A minha relação com Mônica me inspirou e o filme me fez pensar sobre o papel da mãe. Os pais envelhecem e tem uma inversão dos papéis".

Ingrid revela que a história é inspirada em detalhes da sua vida e que, pela primeira vez, interpreta uma personagem interiorana. Rio Verde, onde é ambientado o longa, é a cidade natal do pai. "É um resgate familiar".