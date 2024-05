Mara Maravilha detona piada de Xuxa em premiação: 'Procure evoluir'

Ela ainda citou as produções da atriz. "Filmes controversos, tentar divergir a palavra da Bíblia, justo você que no seu passado teve um envolvimento com o maior charlatão espiritual, João de Deus".

A apresentadora também citou desafetos com Xuxa. "Polarização Política? E sua saudosa irmã, minha xará Mara…Damares, Marajó , Galisteu, Zambelli, Andréia Sorvetão, Marlene Mattos, Leonardo Zoltz… Enfim, reflita muito sobre o seu passado, diga não a hipocrisia e tente ser uma gaúcha maravilha"

Mara finalizou pedindo respeito. "Gostava tanto de você… Baixaria combina com "baixinho"? Creio que não! Vamos nos respeitar porque ninguém merece essa baixaria. Em respeito ao nosso público, ao sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, te proponho: vamos tentar ser MARAVILHA"