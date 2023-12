Fim de 2023 é marcado por famosas denunciando violência doméstica

Já tinha sofrido violência física, moral, psicológica. Mas a patrimonial foi meu gatilho, onde entendi que estava sendo impedida de trabalhar. Naiara Azevedo

Fantástico mostra fotos de hematomas em processo de Naiara Azevedo contra ex-marido Imagem: Reprodução/Globoplay

Rafael Cabral nega as acusações. "[...] Nunca a agredi, nem me apropriei de algo que fosse dela. Pelo contrário, sempre a ajudei na construção da carreira, fato que ela mesma reconhece. Em relação à absurda denúncia de violência patrimonial, temos todos os relatórios, documentos e conversas de WhatsApp que comprovam os repasses mensais feitos a ela, o pagamento de despesas pessoais a pedido dela, além de todos os custos referentes aos shows e contratos publicitários. Apenas mil reais por mês não pagariam o estilo de vida que ela tem, gosta e merece ter", disse em comunicado enviado para Splash.

Susana Werner

Susana Werner acusou o ex-marido, Julio Cesar, de violência patrimonial. "Eu só fui entender isso [que foi vítima de abuso patrimonial] agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo", disse no Instagram.

Susana Werner e Júlio Cesar Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-atriz disse ter um cartão "super válido com limite justo", mas não tem dinheiro para pagar um advogado que a "tire" dessa situação. "O acesso ao dinheiro do casal me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico?"