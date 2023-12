Quem é Sophia Barclay, influenciadora processada por Neymar

Barclay também tenta carreira na música. Algumas de suas faixas, como "Supera" e "Sem Sentimentos" têm milhares de visualizações no YouTube.

Ela já foi processada por Flávio Bolsonaro após afirmar que o político fez sexo com uma de suas amigas trans em uma festa de Neymar. "Não era que ele defendia a tal liberdade de expressão? Como a gente vê a hipocrisia das pessoas", afirmou.

Barclay também já acusou outros famosos. A influenciadora já disse que teve um affair com Thomaz Costa, ex-participante de "A Fazenda" (RecordTV), e acusou o ator de transfobia. Ela também compartilhou supostas conversas em que o rapper Filipe Ret teria proposto fazer sexo a três com ela. O rapper não se manifestou.

Processo de Neymar

Neymar abriu processo contra a influenciadora por difamação, após ela dizer em uma série de entrevistas que transou com ele e Pedro Scooby em uma festa. A queixa-crime contra Sophia Barclay pede um valor mínimo de indenização de R$ 100 mil.

A artista disse que ficou com Neymar em 2021, e que na época o jogador sugeriu um contrato de sigilo para o caso não vazar na internet. "A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada de mais. Ele quis que eu assinasse uma papelada", afirmou Sophia a Fábia Oliveira, no Metrópoles.