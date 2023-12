Ex-peões reclamam de edição da Lavação de Roupa Suja: 'Não foi ao ar nada'

Após a dinâmica da Lavação de Roupa Suja ser exibida ontem (18) em A Fazenda 2023 (Record), alguns ex-participantes reclamaram dos cortes da edição. Com isso, deram sua versão nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cezar Black

Em um vídeo ao lado de Nathalia, Yuri e Simioni no hotel, o ex-BBB disparou: "Eu estou muito p*to, só não falo nada porque eu tenho contrato".

Simioni

Antes de iniciar a edição, a influencer já alfinetou o programa: "Começou a Lavação de Roupa Suja por aqui, estamos acompanhando. Vamos ver se, ao menos hoje, a edição da Record me favorece, né? Se estiver faltando algo, volto quando acabar e conto para vocês".

Em seguida, Simioni foi filmada enquanto reclamava: "Que enganação, gente. Desgraça! Vocês vão ver... me aguardem amanhã (...). Agora os cancelados estão indo embora". A ex-peoa estava no carro com Black e Kally.

Radamés

O ex-jogador de futebol também se decepcionou com o que foi exibido pela emissora: "Estou passando aqui para me posicionar a respeito da dinâmica. Nós ficamos lá mais de 5 horas fazendo, eu sei que não dá para passar tudo na edição, algumas falas estão sendo cortadas, mas, infelizmente, a minha não foi nem cortada, não foi colocada".

No vídeo postado no Instagram, reforçou seu incômodo: "Não entendi o porquê, fiquei bem triste com isso. Porque fui lá, me posicionei, me defendi sobre um vídeo que foi passado de um embate meu com a Márcia Fu, um vídeo que eu defendo que amigos têm que ser leais. Infelizmente, não foi ao ar nada da minha fala".

A Record foi procurada por Splash para comentar o caso. A matéria será atualizada quando houver retorno da emissora.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer ver na final do reality? Enquete encerrada Total de 36286 votos 43,51% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 27,34% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 21,19% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 6,09% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 1,33% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,54% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 36286 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados