Carla Díaz revela momento com vibrador no aeroporto: 'as pessoas riram'

A atriz Carla Díaz revelou em seu podcast que usa vibrador, em uma conversa com a cantora Juliette, e que passou por situação engraçada no aeroporto. As duas se conheceram durante o Big Brother Brasil 21 e conversaram no Díaz On.

O que aconteceu?

Atriz revelou que usa vibrador. "Outro dia estava com uma amiga no aeroporto, tinha perdido o voo e fui mostrando o que tinha na bolsa, fui tirando...", contou. "Aí, saiu o lubrificante?", rebateu Juliette. "Não, não foi. Foi um amigo parecido", completou Díaz.