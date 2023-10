Aos 80, Scorsese leva ao cinema o massacre dos indígenas Osage

Ao longo da carreira, Scorsese filmou muitos roteiros adaptados, alguns originais. "Mais uma vez é um roteiro adaptado. Ele se encantou pela história da nação Osage, que enriqueceu com o petróleo de suas terras. Mas os brancos em volta não largaram o osso, ficaram em volta e começou a haver uma miscigenação quase que forçada e acelerada, dos brancos com os indígenas. E, os brancos, pouco a pouco, foram conquistando o espaço que eles achavam que tinham perdido", começa Thiago.

Inspirações

Baseado no livro de "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI" ("Assassinos da Rua das Flores: Petróleo, Morte e a Origem do FBI") em que o autor David Grann trata do caso real de uma série de assassinatos ocorridos na região de Osage Nation, em Oklahoma nos anos 1920, "Killers of the Flower Moon", o filme, parte da história de um atrapalhado e matuto Ernest Burkhart (Di Caprio), que, ao voltar do front da Primeira Guerra Mundial, vai viver com seu tio Wiiliam Hale (De Niro), um poderoso fazendeiro da região de Osage.

King (Rei), como gosta de ser chamado, é uma autoridade local. Ele tem uma fazenda, dinheiro, influência e o respeito dos Osage. Até fala o idioma e tem amigos indígenas. Figura paterna do sobrinho Ernest, King está de olho na fortuna dos conterrâneos indígenas. Eles estão entre as pessoas mais ricas do mundo, depois que foi encontrado petróleo em suas terras ancestrais.

Ernest passa a trabalhar como motorista e conhece a indígena Mollie (Lilly Gladstone), por quem se apaixona, mas em quem também o tio King enxerga um caminho curto e seguro para se obter mais dinheiro ainda.

"Ele, Ernest (Di Caprio) é o típico idiota útil. Ele volta da Primeira Guerra, claro, meio traumatizado, precisando de uma figura paterna. E o tio, o King, funciona como esta figura, mas é um vilão típico, sem nuances. Ele é uma raposa. Mas Ernest, como a própria história deixa claro, e como familiares dele comentam até hoje, amava a Mollie", acrescenta Flavia.