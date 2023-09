Ex-ator mirim da Globo usa super-lanterna em vingança contra condutor lento

Além disso, segundo Vieira, a legislação ainda especifica a proibição do uso de luzes estroboscópicas (similares à lanterna do youtuber), exceto quando se tratar de veículos de emergência (polícia, socorro, ambulância, bombeiro e de fiscalização de trânsito) ou que preste serviço de utilidade pública (guinchos, reparo de rede elétrica, recolhimento de lixo, etc).

"Assim, dependendo do caso, a referida resolução estabelece que a conduta deve ser enquadrada como infração prevista no artigo 230, inciso XII ou XIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê penalidade de multa grave de R$ 195,23, cinco pontos no prontuário do proprietário do veículo e medida administrativa de retenção para regularização", conclui o especialista.

E quanto à utilização dos faróis altos?

"O CTB estabelece no inciso III do artigo 40 que "a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Aquele que descumpre esse regra está sujeito à multa média de R$ 130,16, acrescida de 4 pontos no prontuário do condutor infrator", analisa Marco Fabrício.

Além disso, o especialista faz uma observação sobre quem customiza os equipamentos luminosos do próprio carro. Segundo ele, o uso de iluminação de neon ou LED para essa finalidade de personalização também pode render multa de trânsito, embora muitas pessoas achem uma conduta inofensiva.

