Marcos Oliveira foi convidado a viver no Retiro dos Artistas duas vezes

"São as minhas filhas. As únicas afetividades que tenho na vida são com essas cachorras. Lá só poderia receber uma. O que eu ia fazer? Jogar duas fora? Não tem como. Prefiro ficar com as três", disse o ator, na segunda-feira, em entrevista ao Fofocalizando (SBT). "[Encontro com Deolane] foi o que salvou a minha vida, a minha alma. Eu tô conseguindo trabalho também e quero pagar as minhas dívidas que o golpista me deixou. Eu tô pronto pra continuar o meu trabalho, a minha dignidade".

Atualmente, Marcos Oliveira está em cartaz com a peça "Morreu, mas passa bem" no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro. Também divulga a autobiografia "Marcos Oliveira - Muito Além do Beiçola", lançada recentemente pela Rubi Editorial.