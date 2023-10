Justiça quer provas de Anitta em processo de idosa que foi 'ridicularizada'

A Justiça do Rio de Janeiro deu 15 dias para a cantora Anitta comprovar uma alegação sobre as imagens do circuito interno de sua casa, em processo aberto por uma fã idosa.

O juiz Josué de Matos Ferreira, em despacho publicado no último dia 5 de setembro, determinou que Anitta prove que as imagens do circuito interno da sua casa foram perdidas em razão do decurso do tempo e sobreposição das gravações, conforme alegou a defesa da artista.

O objetivo, segundo o magistrado, é para que possa ser reavaliada, em contraditório, a viabilidade da produção dessa prova na ação movida por uma fã idosa da cantora, chamada Maria Ilza. A mulher acionou Anitta na Justiça por uso de imagem ao aparecer no documentário da Netflix, "Anitta - Made In Honório".