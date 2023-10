'Não tenho onde morar': Cristina Mortágua enfrenta dificuldades financeiras

Cristina Mortágua, 53, afirmou que está "doente das emoções" e pediu ajuda por meio de publicação nas redes sociais. A ex-modelo, que já foi casada com o ex-jogador Edmundo, contou que não tem onde morar.

"Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito [cachorro] comigo. Me ajude", escreveu a famosa, no Instagram.

Não é a primeira vez que ela enfrenta dificuldades financeiras. Em 2021, por meio de publicação nas redes sociais, a ex-modelo pediu ajuda e contou que lutava contra um quadro de depressão.