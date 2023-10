'Agi pelo dinheiro': 5 atrizes que já se arrependeram de fazer filme pornô

Aos 22 anos, ela começou a carreira na indústria de filmes adultos em razão da necessidade de dinheiro pela falta de apoio de seus familiares. Com a medida, ela precisou abandonar o sonho de se formar na faculdade para se tornar atriz pornô.

Entrei por necessidade e me arrependo muito. Tudo ali no set não era montado como prometido, era caseiro, sem uma cópia do contrato, cenas cansativas e muito forçadas, tudo era sofrimento, foi uma fase bem difícil. Tenho traumas até hoje. A ideia do livro surgiu justamente para alertar outras mulheres. contou Vanessa Danieli, em entrevista a Splash.

Apesar de ter conseguido ganhar dinheiro, Vanessa passou a se incomodar com a rotina cansativa de gravações e humilhações vividas dentro dos sets de filmagens eram pesadas. Em 2016, ela decidiu mudar de carreira e abriu um canal no YouTube, o Barbaridade Nerd.

"Mesmo assim sou criticada. Primeiro era alvo porque tinha entrado no pornô, depois porque sai e não tinha direito a uma vida digna, a uma vida 'normal', como, por exemplo, casar, ter uma família e outro trabalho, disse Vanessa

As pessoas são cruéis e hipócritas. Hoje, eu faço tratamento psiquiátrico para não pirar, essa coisa de fazer parte do pornô é pesado e gera muitas frustrações, pois as pessoas glamorizam a pornografia e não pensam em tráfico e exploração sexual. Pensei em suicídio muitas vezes por não aguentar a pressão. Vanessa Danieli

Vanessa Danieli deixou a indústria pornô e investe na carreira de youtuber Imagem: Reprodução/Instagram

"Agi pelo dinheiro"

Cleo Cadillac fez fama como afilhada de Rita Cadillac, mas não gosta de relembrar o seu passado na indústria de entretenimento adulto. "No começo me arrependi muito, fiquei bastante triste e depressiva, mas depois me acostumei com os comentários", confessou ao R7, em 2016.