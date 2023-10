Mel Maia posa de maiô recortado do Brasil e diz: 'Saudade da minha casinha'

Mel Maia, 19, posou com um maiô recortado com as cores da bandeira do Brasil para expressar a sua saudade sobre o país.

A atriz, que está curtindo férias em Portugal, comentou sobre a saudade que sente do Brasil e que voltará neste sábado. "Amanhã já estou de volta no Brasil e prometo aparecer mais por aqui. Morrendo de saudade da minha casinha, amigos e família. E praia", disse.

Mais cedo, a atriz postou um vídeo ao lado de uma amiga aproveitando o mar da praia do Molhe, localizada na cidade do Porto, cidade de Portugal. Ela também curtiu um passeio de patinete elétrico.