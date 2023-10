Mia Khalifa diz ser monogâmica e lamenta passado no pornô: 'Sinto pena'

Mia disse sentir "pena" de seu passado pornô. "Quando me atacam nas redes sociais e usam minhas fotos em filmes pornôs, não me reconheço naquela pessoa. E sinto pena dela, por onde ela estava mentalmente e por quão pouco eu me amava e me respeitava, por como tentava ganhar a aprovação dos outros".

Medo de expor o corpo no OnlyFans. "Tenho muito medo que meus nudes voltem a circular nas redes sociais, mas ultimamente tenho me sentido confortável em criar coisas artisticamente lindas e isso tem me dado confiança para mostrar mais".

Solteira, Mia Khalifa afirmou ser monogâmica. "Tive três relacionamentos de longo prazo na minha vida, todos monogâmicos. Atualmente, estou soltiera e aproveitando porque não preciso abrir mão de nada que gosto em prol de algum compromisso".