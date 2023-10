Atriz polemiza ao criticar quarentões que transaram só com quatro mulheres

O comentário não caiu bem para colegas de profissão, como para Whoopi Goldberg. A estrela de "Ghost" lamentou a fala da colega no mais recente episódio do programa The View. "Eu não entendo. Para mim, se ele [homem de 40 anos com poucas parcerias sexuais] está feliz e você está se divertindo, por que reclamar? Por que isso é da sua conta? Não é da sua conta".