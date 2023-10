Ex-atriz pornô Mia Khalifa é demitida após celebrar ataques do Hamas

Ela ainda criticou a empresária e socialite Kylie Jenner, que prestou apoio a Israel em sua conta do Instagram. "Se existir jornalismo verdadeiro, a próxima pessoa a falar com Kylie Jenner pedirá sua opinião sobre as tensões geopolíticas no Oriente Médio e não perderá o contato visual até que ela consiga juntar uma frase coerente, já que ela deseja tanto tomar uma posição diante de seus 400 milhões de seguidores", escreveu. Porém, horas depois, a publicação foi apagada.

A comemoração de Mia gerou críticas nas redes sociais, que acabaram levando na sua demissão. Todd Shapiro, CEO da Red Light Holanda, empresa que comercializa cogumelos alucinógenos e que contratou a atriz como consultora recentemente, destacou que a declaração da ex-atriz foi "horrível" e afirmou que ela estava demitida imediatamente.

"Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojento. Além do nojento. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, a violação, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância. Precisamos que os humanos se unam, especialmente diante de uma tragédia. Rezo para que você se torne uma pessoa melhor. No entanto, parece claramente que é tarde demais para você", escreveu o empresário.

Mia não ficou quieta e respondeu o, agora, ex-chefe, com uma ironia. "Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais zangada comigo mesmo por não ter verificado se estava ou não a fazer negócios com sionistas. Meu erro".