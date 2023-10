'Uma Fada Veio Me Visitar': Xuxa faz rir com saudosismo e 'vergonha alheia'

Xuxa, 60, volta às telonas após 14 anos em "Uma Fada Veio Me Visitar", filme baseado no best-seller de Thalita Rebouças — que assina o roteiro ao lado de Patrícia Andrade. O longa estreia amanhã (12), em pleno Dia das Crianças, mas possivelmente vai fisgar os papais e mamães dos baixinhos ao apostar no saudosismo dos anos 80.

Na comédia infantojuvenil, a adolescente Luna (Tontom Périssé), que vive uma fase rebelde em casa, recebe a visita da Fada Tatu (Xuxa). A personagem de Xuxa tem a missão de tornar Luna a melhor amiga de sua rival, Lara (Vitória Valentin), a garota popular da escola. No entanto, por ter passado mais de três décadas adormecida, Tatu precisa de ajuda para se adaptar à cultura e ao comportamento das novas gerações. Esse é o ponto de partida que permite falar de etarismo, uma das bandeiras que Xuxa tem levantado nos últimos anos.

Tatu faz muitas referências aos anos 80 ao se fantasiar de personagens ou personalidades que marcaram a década: She-Ra, Boy George, Cyndi Lauper, Madonna, Angélica e Clara Nunes. Além disso, faz diversas referências a carreira da própria Xuxa — sim, todos os fãs vão reconhecer facilmente.