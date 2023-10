Kayky Brito fala pela 1ª vez após ser atropelado: 'Viver é um milagre'

Acidente

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or. O artista, que chegou a ficar em estado grave, recebeu alta do hospital no dia 29 de setembro.

Vídeo

Vídeo mostra Kayky Brito sendo afastado de mulher por Bruno de Luca antes do acidente Imagem: Reprodução/YouTube/TV Record

No último desenrolar do caso, Kayky aparece conversando com Bruno De Luca e uma mulher, que não teve o nome divulgado, em um vídeo obtido pelo Domingo Espetacular (Record). Ele tenta interagir e beijar o rosto da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo amigo.