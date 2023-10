Kayky Brito: o que o ator disse em conversa com mulher antes de acidente

O que se sabe da conversa:

O programa da Record divulgou as imagens no domingo (1°). O ator aparece tentando interagir e beijar o rosto de uma mulher, mas é afastado diversas vezes por Bruno De Luca.

Semanas antes, no entanto, o Balanço Geral (Record) conversou com duas testemunhas do acidente. Uma delas afirmou que Kayky teria tentado beijar uma amiga no rosto, mas foi repreendido por Bruno. "A gente estava sentada, aí vimos a primeira parte que ele quase foi atropelado. Daí, uma conhecida da gente, que aparece no vídeo, atravessou para comprar uma cerveja. Eles encostaram o carro do outro lado e atravessaram. Aí, ficaram lá conversando com ela", disse.

Bruno De Luca também teria dito para Kayky não conversar com a mulher por causa da aparência. "Aí, depois eu fui e atravessei. Ela pegou e falou comigo que ele tinha falado, que o Kayky queria falar com ela e dar um beijo no rosto dela, e o Bruno De Luca falou assim: 'Ah, não fala com ela. Ela é feia'. Daí, a gente atravessou", completou.

Bruno foi avisado?

As testemunhas afirmaram que avisaram De Luca do atropelamento. De acordo com mulheres entrevistadas pelo programa, em reportagem que foi ao ar no dia 10 de setembro, elas chegaram para o apresentador e perguntaram se ele não iria ajudar seu amigo, porém, ele teria fugido pela parte de trás do quiosque.