Andressa Urach assume novo namorado e se declara: 'Estou apaixonada'

Depois do término com Lopes, Andressa Urach voltou a trabalhar em boates adultas e também criou um perfil no OnlyFans. Na plataforma, a ex-modelo tem feito bastante sucesso com conteúdos explícitos, todos produzidos pelo próprio filho, Arthur Urach.

Recentemente, Andressa Urach contou aos fãs que precisou ser submetida a uma cirurgia para remover o cateter que usou após passar por um procedimento de emergência para a retirada de pedras nos rins.