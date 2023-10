Filho de Andressa Urach diz como é gravar pornôs da mãe: 'Não tenho ciúmes'

Arthur Urach, 19, disse não ver problemas em gravar os conteúdos adultos de sua mãe para, Andressa Urach, 35, para a plataforma OnlyFans. As declarações foram em entrevista à Quem.

Como tudo começou. "Ela chegou no meu quarto dizendo: 'Filho, grava um vídeo para mim'. Eu: 'Tá bom'. E nisso foi acontecendo. Fui gravando, gravando e estamos aqui", relembra. "Desde pequeno, ela sempre pediu para eu tirar foto dela, fazer vídeo para ela, então sempre soube como ela gosta de ser gravada. É muito mais complicado contratar alguém novo".

Arthur nega ciúmes da mãe ou preocupação com as críticas. "Não me importo. Podem falar bem ou mal, mas falem de mim. Gosto muito disso. Além disso, vejo o pornô com profissionalismo. Sou muito profissional, não tem sentimento. Estou gravando uma modelo. É gravar e acabou. Não tenho ciúmes dela também porque encaro como um trabalho".