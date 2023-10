'Nossa Mavie chegou': Bruna Biancardi mostra filha pela primeira vez

A influenciadora digital Bruna Biancardi, 29, compartilhou as primeiras fotos da Mavie, sua primogênita com Neymar: "Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas", celebrou a mamãe. Ela nasceu nesta sexta-feira (6), na capital paulista.

"Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada. Obrigada por ter nos escolhido", disse ela em seu perfil no Instagram. As fotos foram compartilhadas simultaneamente no perfil do Neymar. Em pouco menos de duas horas de publicação, os cliques acumulavam mais de 6 milhões de curtidas.