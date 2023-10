Jason Derulo diz 'estar ofendido' por denúncias de assédio sexual

O que aconteceu?

Emaza Gibson entrou com um processo contra Jason, alegando que teve o seu contrato com uma gravadora cancelado depois de recusar convites do cantor para jantares e encontros.

Segundo a NBC News, a cantora afirmou que Derulo lhe prometeu o contrato.

Posteriormente, ele começou a pressioná-la para fazer relações sexuais em troca de ajudá-la a crescer em sua carreira.

"Tenho ansiedade. Estou traumatizada. Já lidei com situações de trabalho desumanas? estou neste ponto em que voltei ao zero e não tenho nada", disse ela ao canal de televisão.

De acordo com o processo que está correndo no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, obtido por Page Six, no final de 2021, ela foi apresentada a uma outra cantora aspirante que estava obtendo sucesso na carreira.