Tiroteio interrompe show de Maiara e Maraísa no TO; um adolescente morreu

O show de Maiara e Maraísa em Palmas foi interrompido por tiros na madrugada de hoje.

O tiroteio aconteceu na festa de 35 anos do Tocantins. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, um policial de folga se envolveu numa discussão com dois outros homens, quando um deles tomou sua arma e atirou contra o agente. Um adolescente que estava no local foi baleado na cabeça e morreu.

O policial passa por cirurgia após ser atingido com um tiro na costela e outro no quadril. Ele se encontra no Hospital Geral de Palmas. Além dele, um casal foi ferido com um tiro de raspão, mas ambos estão bem.