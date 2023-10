Jéssica Esteves, que apresentou o 'Bom Dia e Cia.', dá à luz primeira filha

Jéssica Esteves, 32, ex-apresentadora do programa infantil "Bom Dia e Cia.", deu à luz sua primeira filha, Elisa.

O registro do nascimento foi compartilhado por ela no Instagram. Na foto, ela aparece com a bebê e o marido, Daniel Rodrigues, pai da menina.

"Meu bem mais precioso? minha família! Só Deus sabe o quanto eu desejei e orei por essa cerejinha do bolo em nossa família! A pergunta que não quer calar é: alguém mais achou a minha cara? Hehehehe", escreveu na legenda.