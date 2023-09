CNN cancela programa de Mari e Siani; Coppolla volta em programa repaginado

O programa retorna às suas origens na CNN Brasil, quando se sagrou ao dar espaço ao embate direto entre duas personalidades de destaque em suas áreas com opiniões diametralmente opostas sob mediação de um talento da casa. Com o novo horário de "O Grande Debate", o programa "Popverso CNN" deixa a grade da CNN Brasil. Os apresentadores Mari Palma e Phelipe Siani seguem na casa, no comando de novos projetos.

diz o comunicado da CNN

Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, o fim do programa de Mari e Siani causou uma demissão em massa na produção do "Popverso". À Splash, a CNN disse que a informação de que toda a equipe do Popverso foi demitida não procede. "Alguns integrantes da equipe permanecem na CNN Brasil em outras funções", garantiu o canal.

Nos stories do Instagram, Mari Palma afirmou que segue empregada após o fim de sua atração: "Galera, é verdade que o PopVerso acabou, mas eu continuo na CNN e tá tudo bem. Logo que tiver alguma novidade eu conto pra vocês", disse.

"O Grande Debate" terá Leandro Magalhães no posto da jornalista e apresentadora Luciana Barreto, que atualmente está à frente do recém-lançado "Brasil Meio-Dia". Caio Coppolla e José Eduardo Cardozo, contratados em abril pelo canal, serão destaques no confronto de ideias.

"Somente iniciativas desse tipo nos meios de comunicação podem voltar a trazer ao Brasil uma situação de tranquilidade democrática em que podemos conviver, divergindo, mas sempre respeitando aqueles que não pensam como nós", afirma José Eduardo Cardozo.

"Sabemos que, por aqui, opiniões são muito importantes. Mas elas não são nada sem os fatos, que devem vir primeiro", reforça o comentarista Caio Coppolla.