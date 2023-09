Márcia Fu 'declara guerra' a peoa de A Fazenda 15: 'Não quero nem ver'

Na madrugada de hoje em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu afirmou a Cezar Black que "declarou guerra" a Raquel Sheherazade na sede.

O assunto teve início enquanto os dois falavam sobre os últimos dias de confinamento.

Segundo Márcia, Rachel age de sua maneira por "falta de um sacolejo". "É o jeito dela, é o jogo dela. Se ela voltar Fazendeira amanhã, eu não quero nem ver."

Guerra declarada. "Eu não me importo com ela porque declarei guerra abertamente. Não comento, não cumprimento, não pergunto se quer comida. É como se fosse uma planta que não vejo."

No papo, Márcia ainda disse que se decepcionou ao conhecer a jornalista. "Ele fez coisas, para mim, de forma sorrateira, igual cobra. Sempre a tive como uma profissional que defendia as coisas do bem. Foi uma p*ta decepção."

