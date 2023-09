Rei Charles 3° impõe condição para Harry visitá-lo, diz jornal

Harry esteve em Londres, recentemente, para eventos marcados de aniversário da morte de sua avó, a rainha Elizabeth 2ª (1926-2022).

Ainda segundo a publicação, Harry queria ter se hospedado no Castelo de Windsor para visitar a Capela de Saint George, onde está enterrada a avó, mas foi informado que não havia quarto disponível.

Em meio a conversa com a ida ao Castelo, o caçula ouviu dos assessores do Palácio de Buckingham sobre o novo procedimento para poder se encontrar com o Rei Charles 3°.

Com o climão, Harry decidiu ficar em um hotel em Londres, enquanto o rei Charles 3° esteve no castelo escocês de Balmoral, local onde a rainha morreu em setembro de 2022.

The Telegraph também relata que o monarca chamou Harry para ir à Escócia, mas ouviu uma recusa em virtude da agenda de trabalho do filho.

Em janeiro de 2020, o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle anunciaram que iriam se afastar das funções e deveres na família real britânica. Desde então, a relação entre eles está estremecida publicamente.