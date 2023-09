Traição e violência: Gretchen expõe separações após caso de Luísa Sonza

Gretchen, 64, contou que foi traída e sofreu violência doméstica. A famosa se pronunciou em uma live no Instagram neste domingo (24), após Luísa Sonza expor seu caso no Mais Você (Globo).

"Tudo o que aconteceu nesta semana com relação à Luísa Sonza, à traição, chegou o momento de eu comentar. Porque todo mundo sempre comentou sobre a minha vida. 'Ela casou um monte de vezes, ela nunca ficava com uma pessoa só.' E eu sempre caladinha, sempre aguentando, peso nas costas de tudo que aconteceu. Sempre sem explicar nada porque, todas as vezes que eu tive que me separar, 90% foi por traição", começou.

Traição e violência doméstica: "Se hoje, tantos anos depois, uma menina de 20 e poucos anos, como a Luísa Sonza, vem falar de uma traição e ainda é julgada, e dizem que pode ser culpa dela. Imagina isso há 20, 30, 40 anos atrás quando aconteceu comigo? Porque 90% das vezes que eu me separei foi traição, e os outros 10% foi violência doméstica."