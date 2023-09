Cleo diz que Fabio Jr. foi pai ausente e péssimo com Gloria: 'Peguei pavor'

Cleo, 40, é uma das convidadas do Luana É De Lua (E!), apresentado por Luana Piovani. O programa, que teve "separação" como tema do primeiro episódio, vai ao ar hoje, às 20h30, no E!.

"Acho que tô aqui porque tenho histórias de separação da minha vivência desde que nasci. Não eram minhas as minhas histórias, mas eu vivi, por ser filha das pessoas que viveram isso", diz a atriz.

Separação dos pais, Fabio Jr e Gloria Pires: "Os meus pais se separam quando eu tinha 1 ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando".