Bolo gigante e Alok: como foi a festa de 15 anos de filha de Marcos Mion

A filha do apresentador Marcos Mion com Suzana Gullo, Donatella, acaba de comemorar seus 15 anos. Sua grande "festa de princesa", como descreveu Gullo, aconteceu ontem, no Hotel Palácio Tangará e teve show de Alok e Léo Picon.

Diversos famosos compareceram à festa da filha de Mion, incluindo Ticiane Pinheiros, Rafa Justus, Rodrigo Bocardi, Didi Wagner, Otávio Mesquita, Lúcio Mauro Filho.

"Realmente resolvi dar um festão para ela". Em seus stories, Mion contou que decidiu não economizar na festa para sua filha do meio, porque, quando você é pai, "você vive para poder morrer em paz com o tanto de tempo que consegue aproveitar com seus filhos".