Giovanna Antonelli exibe barriga sarada ao posar de biquíni

Giovanna Antonelli, 48, exibiu a barriga sarada ao posar de biquíni no Dia das Mães. A atriz compartilhou cliques em uma rede social.

O que aconteceu

A atriz mostrou os cliques em um post no Instagram neste domingo (12). A artista apareceu com um biquíni tomara que caia e com uma flor na parte de cima.

Nos cliques, ela posou na varanda de um apartamento em um dia de sol. Giovanna exibiu a barriga sarada e também aproveitou para pegar um bronze. Além disso, ela apareceu ao lado de uma piscina.