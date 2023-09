Nadja quer votar em peão 'perigoso' de A Fazenda 15: 'Me desestruturou'

Na primeira festa de A Fazenda 2023 (Record), Nadja revelou seu atual alvo no programa: Shayan. De acordo com a influenciadora, o empresário é uma pessoa "perigosa" e com quem não tem muito contato desde o Paiol.

Em conversa com Alicia, Nadja disse que Shay é uma de suas opções de votos e relembrou estranhamentos no Paiol. "Vou em quem tive pouca afinidade. E ele não foi legal comigo, quis me atrapalhar [no Paiol]. Ele me desestruturou."

Alicia questionou Nadja sobre a opção, afirmando que Shay sempre foi legal com ela. "Porque ele não te vê como ameaça. Ele é perigoso."

Primeira formação de Roça. Caso Nadja siga com a opção de votar em Shay, ela precisará esperar mais uma semana. Isso porque o iraniano faz parte do grupo de pessoas que está imune à eliminação da primeira semana — ao lado de Alicia, Cezar Black, Cariúcha e o Fazendeiro Yuri.

