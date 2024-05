Gracyanne Barbosa exibe barriga trincada e marquinha de biquíni

Gracyanne Barbosa, 40, exibiu, na manhã desta segunda-feira (13), a barriga trincada e marquinha de biquíni ao posar na academia.

O que aconteceu

A musa fitness posou entre um treino e outro nesta segunda. Ao compartilhar o clique logo pela manhã, Gracyanne exibiu a barriga trincada e a marquinha de biquíni, após abaixar um pouco da sua calça de ginástica.

No clique, a musa fitness falou sobre estar em dia com a atividade física. "Às 7:54, cardio ok", disse ela, que está em São Paulo, ao compartilhar a foto em um no story no Instagram.