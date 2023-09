Justiça mantém prisão dos envolvidos na morte de filho de Cissa Guimarães

Rafael foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses em semiaberto. Ele foi condenado por homicídio culposo, além de dirigir em área fechada para tráfego e deixar o local sem prestar socorro após atropelar Rafael Mascarenhas.

Roberto Bussamra, pai de Rafael Bussamra, foi condenado a oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto. Ele pagou propina aos policiais que liberaram o carro e Rafael após o acidente.

Splash entrou em contato com a defesa deles e, caso haja posicionamento, a nota será atualizada.

Rafael e Roberto Bussamra se entregaram à Justiça 13 anos após a morte de Rafael Mascarenhas Imagem: Reprodução/Globoplay

Relembre o caso

Na madrugada de 20 de julho de 2010, Rafael Mascarenhas, filho de Cissa Guimarães e Raul Mascarenhas, foi atropelado por Rafael Bussamra no Túnel Acústico, extensão do Túnel Zuzu Angel, na Zona Sul do Rio de Janeiro.