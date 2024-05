Susana Vieira sobre TV Globo: 'Se não me escalam, problema é deles'

Susana Vieira, 81, está feliz apos renovar contrato com a Globo, onde quer trabalhar até morrer — ela reforça que o vinculo é vitalício com o canal carioca.

O que aconteceu

Atriz lançou sua autobiografia em uma livraria do Leblon, na Zona Sul do Rio, onde recebeu amigos famosos e fãs nesta terça-feira (8). "Senhora do Meu Destino" também é assinado por Mauro Alencar e faz referência a um dos papeis mais marcantes de Susana na novela "Senhora do Destino".