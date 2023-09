Quem são os condenados pela morte de Rafael, filho de Cissa Guimarães

Em 2015, pai e filho foram condenados pela primeira vez. Os dois foram presos no início de janeiro de 2015, sendo soltos pela concessão de habeas corpus. Eles recorreram da sentença no TJ-RJ que, em 2016, reverteu a pena em prestação de serviços à comunidade.

Na ocasião, Cissa Guimarães lamentou:

Saio do julgamento do processo do meu filho Rafael Mascarenhas com o peso da sentença: três anos e alguns meses de serviço comunitário por homicídio para o atropelador/assassino do meu filho. Três anos e alguns meses de serviço comunitário por corrupção para o pai do atropelador/assassino do meu filho. Ficarão livres prestando serviços comunitários. Fico pensando que depois de terem feito isto, que serviços comunitários perigosos essas pessoas prestarão à nossa sociedade. Medo. Tristeza. Injustiça.

A decisão de 2016 foi revertida em 2018. No mês passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenou a prisão de Roberto e Rafael. Pai e filho, se entregaram na quarta passada (13) na Vara de Execuções Penais, no Rio de Janeiro.

Rafael vai cumprir 3 anos e 6 meses pelo crime de homicídio culposo, dos 12 anos e 9 meses a que estava condenado. Já Roberto vai cumprir 3 anos e 10 meses por corrupção, em regime semiaberto —fora inicialmente condenado a 8 anos e 11 meses.