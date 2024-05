Paquera, estratégias de jogo e aniversário: Como foi a 1ª festa na Mansão

Ainda no início da festa, começaram as paqueras. Dona Geni brincou com Hadad, dizendo que "pediu o divórcio" para ficar com ele. "Não posso ficar te elogiando, dei um tempo com você", afirmou.

Já Edlaine Barboza e Kaio Perroni notaram que Lizi Gutierrez poderia estar bêbada e "dar problema" ao se envolver com um homem comprometido. "Só você que é solteira aqui", avisou Kaio para Lizi, que respondeu querer a única pessoa que não pode "pegar".

Brenno Pavarini e Vinigram, por sua vez, falaram sobre jogo. "Você não é uma opção nunca para mim, espero que saiba disso", afirmou Vinigram.

Brenno, inclusive, foi parabenizado durante a festa. O cantor completou 32 anos neste domingo, sendo o primeiro aniversariante da Mansão.

