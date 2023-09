O caso do brasileiro que cometeu chacina contra a família na Espanha

Para esmiuçar detalhes do caso, a HBO Max lança no Brasil a série espanhola "Não Conte a Ninguém". Com cinco episódios, a produção aborda a história da família e da investigação.

'Não Conte a Ninguém' já está disponível no catálogo da HBO Max Imagem: Divulgação

O que aconteceu?

A família Nogueira era de João Pessoa e foi morar na Europa em decorrência de uma oportunidade de emprego que Marcos conseguiu. O sobrinho Patrick morava com eles, pois queria jogar futebol na Espanha.

Em 18 de setembro de 2016, os quatro corpos foram encontrados esquartejados e deixados para apodrecer dentro de sacolas plásticas. No Brasil, a família não desconfiava da morte porque era comum que eles passassem algum tempo sem dar notícias.

Com as investigações, a Guarda Civil espanhola apontou Patrick como o único suspeito do crime após encontrar material genético dele no local dos assassinatos.