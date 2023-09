Influenciadora baiana diz que foi sequestrada e teve cabelo raspado

Alee disse a um jornal local, que estava em casa dormindo com a tia e a prima, quando os bandidos invadiram o local. "Eles perguntaram 'cadê o dinheiro?', levaram minha TV, e me levaram pra um lugar e não me mataram, me soltaram. Nem sei o que falar".

A influenciadora disse que fez Pix de um dinheiro que tinha arrecadado para ajudar uma vizinha, que é cega. "Eu e meu amigo Junior Caldeirão arrecadamos 25 mil. Eles (os bandidos) foram agressivos. Tô muito nervosa, não quero falar muito, só quero paz e proteção pra minha casa".