Carlinhos Brown exalta Elza e Milton Nascimento: 'Não chegaria lá sem eles'

Assim como muitas crianças vindas desse mesmo contexto, ele tampouco escapou dos rótulos preconceituosos comuns àquele tempo. "Era a época do 'pivete'. Nós éramos chamados de 'pivete' - e 'pivete' não era um menino pequeno, não. Era um menor subversivo, em conflito com a lei. Qualquer pessoa vinda da favela era um pivete. Eu tentava mudar [esse estereótipo], andando com a roupa lavada, não andando sujo... Tentava vencer essas barreiras."

Elza Soares: pioneirismo e gratidão

Carlinhos se emociona ao citar Elza Soares, um dos grandes expoentes do movimento negro nas artes nacionais. "Elza é uma das grandes influentes na minha história e na militância nossa. Uma das minhas maiores honras foi ter sido percursionista dela em 'A Carne'."

O artista ressalta sua gratidão eterna não só a Elza, mas também a outros pioneiros, como o cantor Milton Gonçalves e a atriz Lea Garcia. "São pessoas que se expuseram na televisão. Eu não chegaria [lá] se não fosse Mílton, se não fosse Lea."

Ele faz questão de enxergar suas conquistas pessoais como um êxito muito além do campo individual. "Meus desejos realizados nunca serão meus, eles serão do coletivo - porque o coletivo me fez ser o que eu sou. Já sou o resultado do outro, e preciso dar os meus próprios resultados."