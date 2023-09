Efeito Mandela: o que faz você acreditar que assistia Dragon Ball no 11/9?

Hoje (11), 22º aniversário do ataque que abalou o mundo ao atingir as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York (EUA), uma discussão persistente nas redes sociais brasileiras voltou à tona: a alegação de que a Globo teria interrompido um episódio crucial da série "Dragon Ball Z" para noticiar o atentado. Isso, no entanto, não aconteceu.

O fenômeno é conhecido como "Efeito Mandela", quando um grupo de pessoas acredita firmemente que algo ocorreu de determinada maneira, mesmo que não seja factual.

Na realidade, o anime era transmitido pela Globo como parte do programa Bambuluá, que começava aproximadamente às 9h20 (horário de Brasília), com "Dragon Ball Z" sendo exibido por volta das 11h15.