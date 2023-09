Celso Portiolli está envolvido no 11 de setembro? Explicamos a lenda

A criatividade do brasileiro é algo notável, e isso muitas vezes se reflete em um senso de humor peculiar e único. Um exemplo dessa capacidade de fazer graça a partir de situações inesperadas é o meme que associa o apresentador Celso Portiolli ao dia 11 de setembro de 2001.

Afinal, qual é a relação de Portiolli com o 11 de setembro?

O caso começou quase 20 anos após a tragédia. De acordo com a revista Contigo, foi só em 2019 que o nome de Portiolli passou a ser relacionado com o atentado, quando um usuário criou a página "Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro" no Facebook.