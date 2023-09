Após silicone e lipo HD, ex-BBB Paula Freitas faz topless na praia

Paula Freitas, 29, ex-participante do BBB 23, começou a segunda (11) curtindo o dia na praia e compartilhou o momento com os seguidores no Instagram.

A influenciadora postou uma foto onde aparece de costas sem a parte de cima do biquíni. "Do nada meu biquíni desamarrou", brincou ela na legenda.

Freitas fez alguns procedimentos estéticos em maio. Ela colocou prótese de silicone nos seios e fez Lipo HD no abdômen, braços, costas e na parte interna das coxas. "Estou muito feliz, é aquele sentimento de missão cumprida, de Paula para Paula. O que eu poderia fazer por mim, fisicamente, eu fiz. Então, parece que era o que estava faltando. Estou muito contente, feliz, 100%. Só espero que coisas boas venham a partir daí", contou ela na ocasião.