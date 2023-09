Hoje o 11 de setembro chileno completa 50 anos. Nesse dia, em 1973, as forças armadas do Chile bombardearam o Palácio de la Moneda, sede do governo, para depor o socialista Salvador Allende da presidência conquistada nas urnas três anos antes. O golpe militar se concretizou com o suicídio de Allende.

Começava ali uma ditadura que perdurou até 1990 e teve Augusto Pinochet como principal carniceiro. Foram anos de perseguições a grupos políticos, desaparecimentos e milhares de assassinatos promovidos pelo Estado tomado pelos milicos. Sadismo fazia parte do pacote. O músico Victor Jara, por exemplo, tornou-se símbolo da barbaridade dos fardados após ter as mãos trucidadas antes de ser assassinado. Era popular pelo talento com o violão, que embalava canções de protesto.

Como em outras ditaduras do continente, nem bebês, meninas ou garotos foram poupados pelos militares. Em "Crianças", livro que me emociona a cada revisita, María José Ferrada e María Elena Valdez criam poemas ilustrados para 34 pequenos desaparecidos ou executados pelos oficiais chilenos. Eternizam gente como Luz Marina Paineman Puel, morta com 1 mês de vida, e Lorena del Pilar Escobar Lagos, assassinada aos 3 anos. Saiu pela Pallas Mini com tradução de Carla Branco.