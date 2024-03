Representante do Japão no Oscar, Wim Wenders fala sobre 'Dias Perfeitos'

"Dias Perfeitos", em cartaz nos cinemas e em breve na Mubi, é dirigido pelo alemão Wim Wenders, mas representa o Japão na corrida ao Oscar de Melhor Filme Internacional 2024. Se isso soa curioso, basta saber mais da trajetória de Wenders para entender. Fã incondicional do cinema japonês, Wenders é apaixonado pelos filmes de Yasujiro Ozu e já dirigiu sobre o cineasta o longa "Tokyo Ga" (1985), documentários que investiga o cinema de Ozu e como ele captava com aparente simplicidade e perfeição a vida íntima e cotidiana do Japão, com entrevistas com parceiros do diretor e cenas de Tóquio.

Cena de "Era Uma Vez em Tóquio", de Yasujirô Ozu, filme cujo nome do personagem de Chishû Ryû (Shukichi Hirayama) inspirou o nome do protagonista de "Dias Perfeitos", Imagem: Divulgação

O cineasta ainda foi convidado a dirigir a história nipônica de um projeto que retrata a relação das cidades com a moda. E disso nasceu o documentário "Notebook on Cities and Clothes", que traz, como o nome sugere, anotações sobre as cidades e a forma com que as roupas, a moda e o comportamento constroem seu dia a dia.