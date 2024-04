Davi trilha caminho de Gil do Vigor com transparência nas redes sociais

Desde que venceu o BBB 24 (Globo), Davi vem se mostrando nas redes sociais em conteúdos sinceros e sem grandes produções.

"Eu estou adorando o conteúdo do Davi pós-BBB porque dá pra ver que é o Davi", disse Chico Barney, no Central Splash de hoje (30). "Dos muitos pipocas que saíram super bem do BBB, poucos conseguiram manter essa autenticidade nas redes sociais. A Juliette foi uma que, rapidamente, saiu com uma estrutura de cinema. Os stories dela eram cinema, ação planejada".

O colunista comparou Davi a Gil do Vigor, do BBB 21. "Acho que, de todos esses dos últimos anos que chamaram mais atenção, o que mais conseguiu manter autenticidade foi o Gil do Vigor. E o Davi vai pelo mesmo caminho. E que eu acho que é muito importante, independente de qual estratégia ele vá seguir. É legal ele manter essa autenticidade".